Il mio cervello dopo due ictus è come l’Emmental Pesavo 180 kg Mangiavo mezzo chilo di pasta bevendo una bottiglia di Coca Cola | lo rivela Platinette

Pesavo 180 kg. Mangiavo mezzo chilo di pasta, bevendo una bottiglia di Coca Cola da un litro e mezzo”. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, si è raccontato ai microfoni de “Le Iene”, raccontando la sua lunga riabilitazione dopo due ictus, uno nel 2023 e l’altro a inizio 2025. Curato dal reparto di Neurologia dell’Ospedale Niguarda di Milano, il conduttore e opinionista ha avuto un ictus ischemico e uno emorragico. Insomma come dice lo stesso Coruzzi: “Sono un miracolato, un sopravvissuto”. “Si possono prevenire gli ictus? – ha detto Maria Sessa, neurologa dell’ospedale Niguarda – Ci sono fattori di rischio modificabili e non modificabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

