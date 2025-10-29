Il ministro belga | Se la Russia attacca Bruxelles la Nato distruggerà Mosca

Il ministro della Difesa belga, Theo Francken, ha difeso con fermezza l'Alleanza Atlantica, sostenendo che la Nato “raderebbe al suolo Mosca” se la Russia attaccasse Bruxelles. In un'intervista al quotidiano “De Morgen”, Francken ha toccato una serie di questioni strategiche, tra cui la guerra in Ucraina, la difesa europea, la guerra ibrida e la deterrenza nucleare. Alla domanda se temesse che il presidente russo, Vladimir Putin, potesse lanciare un attacco missilistico convenzionale contro Bruxelles, la sua risposta è stata inequivocabile: “No, perché allora colpirebbe il cuore della Nato e noi raderemmo al suolo Mosca”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

