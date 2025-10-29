Il Milan fugge con Ricci l’Atalanta impatta con Lookman | 1-1
Bergamo, 28 ottobre 2025 – Finisce 1-1 la sfida tutta lombarda tra Atalanta e Milan. Quinto pareggio consecutivo per i nerazzurri, ma contro l’avversario più forte incontrato finora in nove giornate, secondo per i rossoneri (con rotazioni accorciate dalle troppe assenze), ma è un punto che tutto sommato va bene a entrambe per muovere la classifica. Risultato giusto per quello che si è visto nell’arco dei quasi cento minuti di gioco. Padroni di casa protagonisti di una grande spinta nei primi 35 minuti dopo aver incassato gol dopo due giri di lancette da un siluro di Ricci, ospiti più costruttivi nella ripresa pur giocando a una punta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
