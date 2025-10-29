Il maxi rogo a Settimo Milanese Le fiamme il fumo e l’allarme Distrutto lo stabilimento Mirva
di Roberta Rampini SETTIMO MILANESE Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano al lavoro tutta la notte e anche ieri per spegnere il vasto incendio che è divampato all’interno del capannone dell’azienda di distribuzione alimentare Mirva a Settimo Milanese. L’allarme è scattato intorno alle 21.30 di lunedì. A chiamare la centrale operativa dei Vigili del fuoco sono stati alcuni lavoratori delle ditte vicine che hanno visto le fiamme alzarsi dal capannone. In quel momento, infatti, all’interno del capannone della Mirva in via Giovanni Keplero 17 non c’era nessuno. Sul posto sono stati inviati sette mezzi dei pompieri insieme ai mezzi di emergenza del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
