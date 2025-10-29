Il Senatore Avv. Alberto Balboni e l’Avv. Andrea Ferrari del Foro di Ferrara comunicano che il Sig. Massimiliano Latorre, uno dei due Fucilieri della Marina italiana coinvolti nella nota vicenda del 2012 in cui morirono due pescatori indiani, ha presentato in data odierna denuncia-querela nei confronti del giornalista Marco Travaglio. Lo annunciano i legali in una nota. La querela trae origine dall’editoriale pubblicato il 30 settembre 2025 sul quotidiano Il Fatto Quotidiano, dal titolo ‘Che bell’alleato’, nel quale il giornalista ha affermato che ‘i due famosi marò – scambiandoli per pirati – hanno ucciso due pescatori indiani’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il marò Latorre querela Marco Travaglio per diffamazione per un articolo sul Fatto e per questo video