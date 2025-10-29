il made in italy alla prova dei dazi il caso della meccanica vista da cdp

Nulla è immune dalla rivoluzione tecnologica di questi anni. Figuriamoci quei macchinari che stanno tra la materia prima e il prodotto finale. Tra, insomma, la bobina di carta e un litro di latte sullo scaffale. I grandi cambiamenti globali, con guerra commerciale annessa, ma anche l’avanzata dell’Intelligenza Artificiale, stanno impattando in profondità sull’industria dei macchinari, che in Italia risponde al nome di meccanica strumentale. Un comparto che vale 150 miliardi di euro e mezzo milione di addetti e a cui la direzione strategie settoriali e impatto di Cassa depositi e prestiti ha dedicato spazio in un documento dal titolo La meccanica strumentale italiana tra eccellenza, innovazione e sfide globali. 🔗 Leggi su Formiche.net

