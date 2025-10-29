Le ultime settimane hanno visto Stefano De Martino al centro delle cronache rosa, soprattutto per i presunti attriti con Caroline Tronelli. Dopo un’estate trascorsa insieme come una coppia affiatata, il loro rapporto sembra essere stato messo a dura prova da vicende personali e tensioni esplose in pubblico. Tra video intimi hackerati e discussioni in ristoranti milanesi, la coppia non appare più unita come un tempo, lasciando i fan in attesa di capire se la relazione possa avere un futuro. Stefano De Martino insieme alle sue ex, ma nessuna traccia di Caroline Tronelli. Il settimanale Chi e la newsletter di Gabriele Parpiglia hanno riportato nuovi dettagli sui movimenti di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Il lupo perde il pelo ma non il vizio? Stefano De Martino rivede le sue ex (ma non c’è traccia della fidanzata!)