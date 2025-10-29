il libro bianco della nobel han kang

La sua è una prosa narrativa che gioca con la leggerezza della poesia, leggerezza che non svanisce nemmeno quando racconta le più disturbanti fragilità umane, o i momenti più crudi della storia della sua terra. La scrittrice coreana Han Kang ha abituato i lettori italiani a tutto questo, e ora è pronta a incontrarli a Milano il 5 novembre, alle 20.30, al Teatro Dal Verme. Un grande evento se si pensa che questa è la prima apparizione pubblica in assoluto dalla sua vittoria del Premio Nobel per la letteratura nel 2024. Sul palco presenterà l’edizione italiana de “ Il libro bianco ” (opera uscita in lingua originale diversi anni fa), in uscita il 4 novembre per i tipi di Adelphi, così come il resto della sua produzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

