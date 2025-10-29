Il leader del M5S Giuseppe Conte per le Regionali a Bari | tour d' incontri il 1° novembre

Baritoday.it | 29 ott 2025

Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Bari sabato 1 novembre per un tour elettorale in vista delle Regionali pugliesi del 23 e 24 novembre prossimi.Il leader pentastellato sarà al Teatro ‘Anche Cinema’ in corso Italia per un incontro su “Puglia avanti con cultura e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

