Il ladro che tenta di barattare la refurtiva con birra in pizzeria | arrestato a Como

Quicomo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha prima riempito zaino e borsa con generi alimentari e profumi per un valore di circa 150 euro, poi ha superato le casse del supermercato di via Carloni senza pagare. Ma non si è fermato lì: dopo il furto, il 38enne tunisino si è rifugiato in una pizzeria vicina, dove ha tentato di barattare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

