Il grande sassofonista napoletano si è spento a 80 anni Dai Napoli Centrale a Pino Daniele la storia di un artista che ha trasformato il suono della città

Iodonna.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N apoli perde una delle sue voci più autentiche. James Senese, sassofonista e fondatore dei Napoli Centrale, è morto a 80 anni per una polmonite che ha aggravato condizioni già fragili. Per chi l’ha ascoltato almeno una volta, quel suono ruvido e appassionato è la colonna sonora della città. Era un artista che non imitava Napoli: la incarnava. «Fatto di tufo, lava, mare», dicevano di lui. E in effetti, come la sua città, era viscerale, contraddittorio, inafferrabile. Film biografici: nuovi biopic, musicali, personaggi, attori. guarda le foto James Senese, le radici di un figlio di Napoli e della guerra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il grande sassofonista napoletano si 232 spento a 80 anni dai napoli centrale a pino daniele la storia di un artista che ha trasformato il suono della citt224

© Iodonna.it - Il grande sassofonista napoletano si è spento a 80 anni. Dai Napoli Centrale a Pino Daniele, la storia di un artista che ha trasformato il suono della città

Altre letture consigliate

grande sassofonista napoletano 232E' morto James Senese: il celebre sassofonista napoletano aveva 80 anni - Era ricoverato da oltre un mese nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di un’infezione polmonare ... Lo riporta lasicilia.it

grande sassofonista napoletano 232Morto James Senese, il musicista napoletano aveva 80 anni - L'amico Enzo Avitabile annuncia la scomparsa del musicista napoletano, che era ricoverato in ospedale in gravi condizioni: "Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Come scrive tg24.sky.it

grande sassofonista napoletano 232È morto James Senese, addio al famoso sassofonista napoletano amico di Pino Daniele - Chi era James Senese James Senese, all’anagrafe Gaetano Senese, &#232; un musicista italiano nato a Napoli il 6 gennaio 1945. internapoli.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Sassofonista Napoletano 232