Il grande sassofonista napoletano si è spento a 80 anni Dai Napoli Centrale a Pino Daniele la storia di un artista che ha trasformato il suono della città

Napoli perde una delle sue voci più autentiche. James Senese, sassofonista e fondatore dei Napoli Centrale, è morto a 80 anni per una polmonite che ha aggravato condizioni già fragili. Per chi l'ha ascoltato almeno una volta, quel suono ruvido e appassionato è la colonna sonora della città. Era un artista che non imitava Napoli: la incarnava. «Fatto di tufo, lava, mare», dicevano di lui. E in effetti, come la sua città, era viscerale, contraddittorio, inafferrabile.

