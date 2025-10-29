Hanno assolto Marcello Minenna perché il fatto non sussiste. Non è una notizia che desta stupore, era praticamente scontato. Più che altro, aveva suscitato non poche perplessità quella del suo arresto per fantomatiche esigenze cautelari nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura di Forlì risalente a fatti verificatisi nei mesi più caldi della pandemia da Covid-19, tempo in cui Minenna rivestiva il ruolo di direttore dell’Agenzia delle Dogane. Nel giugno 2023 abbiamo assistito ad un arresto con annessa distruzione della reputazione attraverso il sistematico linciaggio mediatico, in quell’occasione privato per giunta della solidarietà dei giornali solitamente garantisti, in quanto Minenna si configurava come uomo di punta dei 5 Stelle, quelli a cui non vedi l’ora di rinfacciare che «a fare a gara a fare i puri troverai sempre uno più puro di te che ti epura». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il grande mistero dell'inchiesta su Minenna