Il Granchio blu minaccia il Lago di Varano Diffusione devastante e incontrollata filiera ittica al collasso

Foggiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Granchio blu minaccia il Lago di Varano, al punto da indurre il sindaco di Ischitella, Alessandro Nobiletti, a inviare una lettera ai Ministri (MASE, MIMS, Salute) e alle massime Istituzioni (Prefetto di Foggia, Protezione Civile, Regione Puglia) per affrontare quella che definisce come. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

granchio blu minaccia lagoIl granchio blu da problema a risorsa industriale - Nasce così a Porto Tolle, nel Polesine, la società Granchio Blu Trading Srl, che ha una sola mission: lavorare i ... Si legge su msn.com

granchio blu minaccia lagoGranchio blu, da minaccia a risorsa: nasce la società che lavora la polpa per l'esportazione in tutto il mondo - Apre oggi lo stabilimento nel Polesine che lavorerà centinaia di tonnellate di granchio blu all'anno, per esportarne la carne di ... Si legge su msn.com

granchio blu minaccia lagoIl piano per salvare gli ecosistemi italiani dal granchio blu - Cosa sappiamo sulle ultime strategie di contenimento del granchio blu, la specie aliena dannosa per l’ecosistema marino italiano ... Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Granchio Blu Minaccia Lago