Il Granchio blu minaccia il Lago di Varano Diffusione devastante e incontrollata filiera ittica al collasso
Il Granchio blu minaccia il Lago di Varano, al punto da indurre il sindaco di Ischitella, Alessandro Nobiletti, a inviare una lettera ai Ministri (MASE, MIMS, Salute) e alle massime Istituzioni (Prefetto di Foggia, Protezione Civile, Regione Puglia) per affrontare quella che definisce come.
https://www.chioggianews24.it/da-minaccia-a-opportunita-nasce-granchio-blu-il-polo-veneto-che-trasforma-linvasione-in-export/
Confcooperative: il granchio blu diventa pet food. Nel progetto delle Università di Milano e Padova anche il Consorzio cooperative pescatori Polesine, per ricavare dal granchio blu una farina proteica e creare paté per gatti.
Il granchio blu da problema a risorsa industriale - Nasce così a Porto Tolle, nel Polesine, la società Granchio Blu Trading Srl, che ha una sola mission: lavorare i ...
Granchio blu, da minaccia a risorsa: nasce la società che lavora la polpa per l'esportazione in tutto il mondo - Apre oggi lo stabilimento nel Polesine che lavorerà centinaia di tonnellate di granchio blu all'anno, per esportarne la carne di ...
Il piano per salvare gli ecosistemi italiani dal granchio blu - Cosa sappiamo sulle ultime strategie di contenimento del granchio blu, la specie aliena dannosa per l'ecosistema marino italiano ...