Il Gran Ballo di Casa Mastiani Rievocazione storica a Palazzo Reale
Pisa torna a danzare nel tempo: arriva il Gran Ballo di Casa Mastiani: un evento in costume tra storia, danza e intrighi nobiliari nel cuore della città che si terrà Sabato 1 Novembre, a partire dalle 16.30. Nel cuore della Pisa ottocentesca, quando i salotti aristocratici brillavano di musica, politica e sguardi ammiccanti dietro ventagli di pizzo, pochi luoghi erano celebri quanto Palazzo Mastiani Brunacci, in corso Italia, autentico centro nevralgico della vita mondana cittadina. Rivale per eleganza e influenza del più noto Palazzo Lanfranchi sui lungarni, dove regnava la famiglia Vaccà Berlinghieri, il palazzo dei conti Mastiani ospitò feste memorabili, diplomatiche manovre e persino un celebre scandalo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Siete pronti a vivere la magia dei gran balli del passato? Martedì 2 dicembre alle ore 21:00 vi aspetta il ’ Venite a scoprire la magia di un ballo ottocentesco: valzer, quadriglie, contraddanze e mazurche in abiti d’epoca raffinati. - facebook.com Vai su Facebook
Il Gran Ballo di Casa Mastiani. Rievocazione storica a Palazzo Reale - Chi lo desidera potrà imparare i passi di valzer e danzare sulle musica d’epoca con un costume ottocentes ... Secondo lanazione.it