il gran ballo di casa mastiani rievocazione storica a palazzo reale

Pisa torna a danzare nel tempo: arriva il Gran Ballo di Casa Mastiani: un evento in costume tra storia, danza e intrighi nobiliari nel cuore della città che si terrà Sabato 1 Novembre, a partire dalle 16.30. Nel cuore della Pisa ottocentesca, quando i salotti aristocratici brillavano di musica, politica e sguardi ammiccanti dietro ventagli di pizzo, pochi luoghi erano celebri quanto Palazzo Mastiani Brunacci, in corso Italia, autentico centro nevralgico della vita mondana cittadina. Rivale per eleganza e influenza del più noto Palazzo Lanfranchi sui lungarni, dove regnava la famiglia Vaccà Berlinghieri, il palazzo dei conti Mastiani ospitò feste memorabili, diplomatiche manovre e persino un celebre scandalo.

