Il governo libico ordina a Medici senza frontiere di lasciare il Paese Soggetto non grato

A marzo Msf ad altre 9 organizzazioni e ong era stato imposto lo stop alle attività a supporto dei migranti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il governo libico ordina a Medici senza frontiere di lasciare il Paese. “Soggetto non grato”

News recenti che potrebbero piacerti

Il governo italiano, che aveva promesso una guerra senza quartiere contro chi lucra sulla disperazione umana, ha perso un'occasione cruciale: invece di consegnare alla giustizia internazionale Osama #Almasri, criminale libico accusato di torture, violenze se Vai su Facebook

Almasri, la Giunta dice no al processo per Piantedosi&C. Sempre ieri si è diffusa la notizia che il governo libico ha rimosso il generale dagli incarichi di polizia - X Vai su X

La denuncia dei medici: “Il governo permetterà ai vertici dell’Ordine di approvarsi da soli i bilanci” - Il Senato ha approvato un disegno di legge che permetterà – tra le altre cose – ai vertici degli Ordini delle professioni sanitarie di approvare i propri bilanci, bypassando il voto degli iscritti. Scrive fanpage.it

Medici. Intromissione del governo per limitare il controllo dell’Ordine - Il 15 aprile 2025, il Senato ha approvato il disegno di legge “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”. Secondo ilfattoquotidiano.it

Medici di famiglia, come cambiano orari e luoghi delle visite con la riforma del governo: la bozza - Come emerso a inizio gennaio, il governo Meloni sta lavorando su una riforma dei medici di base per renderli dipendenti, e non più liberi professionisti. Riporta fanpage.it