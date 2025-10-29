Il giudice Michele Mocciola è morto a poche settimane dal suo compleanno

Bresciatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice Michele Mocciola è morto a 64 anni dopo la malattia: ne danno il triste annuncio le sorelle Pompea e Angela, il cognato Rocco, la nipote Bianca, i cari Giuseppe, Roberto e Massimiliano. La salma riposa alla Casa del commiato di Via Bargnani a Brescia: il funerale sarà invece celebrato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giudice michele mocciola 232Il giudice Michele Mocciola &#232; morto a poche settimane dal suo compleanno - Il giudice Michele Mocciola è morto a 64 anni dopo la malattia: ne danno il triste annuncio le sorelle Pompea e Angela, il cognato Rocco, la nipote Bianca, i cari Giuseppe, Roberto e Massimiliano. Riporta bresciatoday.it

giudice michele mocciola 232Lutto nel mondo della giustizia bresciana, &#232; morto Michele Mocciola - Dopo una malattia è morto Michele Mocciola, a lungo giudice della seconda sezione e poi presidente della sezione Riesame del tribunale di Brescia. giornaledibrescia.it scrive

giudice michele mocciola 232Giustizia bresciana in lutto, morto l'ex giudice Michele Mocciola - La nota di cordoglio &#232; firmata dalla giunta esecutiva sezionale di Brescia, quindi dai magistrati Chiara Bonfadini, Federica Ceschi, Andrea Gaboardi, Alessandro Pernigotto, Lisa Saccaro, Giorgio ... Lo riporta brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Giudice Michele Mocciola 232