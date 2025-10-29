Il giorno di Spalletti alla Juventus | i dettagli della firma e del contratto

L'ex ct della Nazionale è pronto ad insediarsi sulla panchina bianconera. È arrivato infatti il giorno di Luciano Spalletti alla Juventus, dopo l'incontro decisivo tra le parti andata in scena nelle scorse ore. Per il tecnico toscano la possibilità di riscattarsi dopo l'esonero dall'Italia e rilanciare le sorti di una Vecchia Signora in piena crisi di gioco e risultati. IL GIORNO DI SPALLETTI ALLA JUVENTUS: I TERMINI DELL'ACCORDO L'intesa è stata trovata sulla base di un contratto fino a giugno 2026 con rinnovo automatico per due anni. L'ingaggio sarà di circa 3 milioni di euro più bonus, destinato a salire in caso di raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League.

