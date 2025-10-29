È vero, sono un po’ all’antica. Ma se c’è una cosa che non sopporto, è la volgarità. Non mi scandalizzano gli scatti d’ira. Non mi turbano le polemiche accese in campo tra giocatori, tecnici e quant’altro. E nemmeno le entrate dure che contraddistinguono uno sport di contatto come il calcio. Ma la volgarità proprio non riesco a sopportarla. Mi sono chiesto intanto come mai a seguito dello scontro tra Antonio Conte e Lautaro sia stato ammonito soltanto il tecnico. Ma quello che trovo veramente difficile da digerire è che passi impunito il gesto di Lautaro che agita le mani tra le gambe con un significato inequivocabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il gesto volgare di Lautaro è passato inosservato: né prova tv né censura dell’Inter, tutto è concesso ai signori del pallone