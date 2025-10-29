Il gesto volgare di Lautaro è passato inosservato | né prova tv né censura dell’Inter tutto è concesso ai signori del pallone
È vero, sono un po’ all’antica. Ma se c’è una cosa che non sopporto, è la volgarità. Non mi scandalizzano gli scatti d’ira. Non mi turbano le polemiche accese in campo tra giocatori, tecnici e quant’altro. E nemmeno le entrate dure che contraddistinguono uno sport di contatto come il calcio. Ma la volgarità proprio non riesco a sopportarla. Mi sono chiesto intanto come mai a seguito dello scontro tra Antonio Conte e Lautaro sia stato ammonito soltanto il tecnico. Ma quello che trovo veramente difficile da digerire è che passi impunito il gesto di Lautaro che agita le mani tra le gambe con un significato inequivocabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Federica Zille di DAZN spiega il significato del brutto gesto di Lautaro Martinez (davvero volgare) nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli viene poi ammonito, l'attaccante nerazzurro no. - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro Martinez fa gestacci a Conte, l’allenatore inviperito: brutte scene in Napoli-Inter - L’attaccante ha provocato il mister con gestacci, dimostrando la presenza di ruggini pregresse. fanpage.it scrive