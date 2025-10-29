Il gesto della P38 contro gli studenti | Fiano racconta la violenza comunista anche se non la chiama così

Secoloditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Fiano fa ancora fatica a identificare i militanti che gli hanno impedito di parlare a Venezia come «di sinistra». Perché, dice in una lunga intervista al Corriere della Sera, «non si può essere di sinistra se si lotta per la libertà di qualcuno prevaricando quella di qualcun altro». E, dunque, necessariamente quel tipo di violenza deve essere «fascista», appellativo con il quale si è rivolto a uno degli esponenti del Fronte della gioventù comunista che hanno fatto irruzione dell’aula in cui era stato chiamato a parlare di “Pace in Medio Oriente: due popoli, due Stati”, dall’associazione studentesca Futura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

il gesto della p38 contro gli studenti fiano racconta la violenza comunista anche se non la chiama cos236

© Secoloditalia.it - Il gesto della P38 contro gli studenti: Fiano racconta la violenza comunista, anche se non la chiama così

Argomenti simili trattati di recente

gesto p38 contro studentiInsulti e gesto della P38, Ca’ Foscari si ribella dopo l’agguato a Fiano - Cacciari: “Contestatori idioti alleati di Netanyahu”. Da repubblica.it

gesto p38 contro studentiEmanuele Fiano: “Che shock il gesto della P38. Ma non potevo farmi mandare via, lo dovevo a mio padre” - Hanno fatto irruzione nell’aula una trentina di ragazze e ragazzi, tra cui alcuni studenti di Ca’ Foscari. Lo riporta blitzquotidiano.it

gesto p38 contro studentiIsraele, Fiano interrotto e contestato a Venezia. Anche il gesto della P38. Solidarietà da tutti - Un gruppo di attivisti ha interrotto il convegno a cui era invitato Emanuele Fiano, ex deputato milanese del Pd. Scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Gesto P38 Contro Studenti