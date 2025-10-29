Il gesto della P38 contro gli studenti | Fiano racconta la violenza comunista anche se non la chiama così
Emanuele Fiano fa ancora fatica a identificare i militanti che gli hanno impedito di parlare a Venezia come «di sinistra». Perché, dice in una lunga intervista al Corriere della Sera, «non si può essere di sinistra se si lotta per la libertà di qualcuno prevaricando quella di qualcun altro». E, dunque, necessariamente quel tipo di violenza deve essere «fascista», appellativo con il quale si è rivolto a uno degli esponenti del Fronte della gioventù comunista che hanno fatto irruzione dell’aula in cui era stato chiamato a parlare di “Pace in Medio Oriente: due popoli, due Stati”, dall’associazione studentesca Futura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
