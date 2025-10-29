All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Alberto Morillas è un nome che magari ti sfugge, ma per fortuna basta poco per spiegare la sua grandezza nel mondo dei profumi. 212 Men di Carolina Herrera è un’esplosione agrumata che si apre con energia, si addolcisce in un cuore floreale e si adagia su un fondo muschiato punteggiato da note legnose. Acqua Di Giò di Giorgio Armani, invece, è un’immersione nel Mediterraneo: le note minerali e l’incenso si fondono con vetiver e patchouli in un equilibrio perfetto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Il genio dietro i profumi più venduti al mondo