Il futuro dell’ippodromo tra nuovi spazi sportivi aule studio e verde | Un parco urbano per tutta la città

Bolognatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’area aperta, accessibile e pienamente integrata con il quartiere, capace di coniugare memoria storica e nuove funzioni urbane. È questa l’idea di progetto e la visione illustrata dalla presidente del Navile, Federica Mazzoni, e dall’assessore comunale Raffaele Laudani durante l’incontro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

futuro dell8217ippodromo nuovi spaziIl futuro dell’ippodromo tra nuovi spazi sportivi, aule studio e verde: "Un parco urbano per tutta la città" - La parte sportiva, dove già esistono palestre e campi, potrebbe ospitare nuovi impianti e spazi aperti alla cittadinanza. Segnala bolognatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Dell8217ippodromo Nuovi Spazi