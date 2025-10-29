Il futuro dell’ippodromo tra nuovi spazi sportivi aule studio e verde | Un parco urbano per tutta la città

Un’area aperta, accessibile e pienamente integrata con il quartiere, capace di coniugare memoria storica e nuove funzioni urbane. È questa l’idea di progetto e la visione illustrata dalla presidente del Navile, Federica Mazzoni, e dall’assessore comunale Raffaele Laudani durante l’incontro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

All’Ippodromo del Mediterraneo il convegno “In Europa per il futuro della Sicilia”. Presenti Lupo, Alfieri e i deputati regionali d’opposizione. Spada: “Partiamo dai territori per cambiare la Regione” La Sicilia al centro dell’Europa, attraverso politiche di investime Vai su Facebook

Il futuro dell’ippodromo tra nuovi spazi sportivi, aule studio e verde: "Un parco urbano per tutta la città" - La parte sportiva, dove già esistono palestre e campi, potrebbe ospitare nuovi impianti e spazi aperti alla cittadinanza. Segnala bolognatoday.it