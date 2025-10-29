Il futuro della procreazione assistita Al Versilia è un presente d’eccellenza
Delle “Nuove frontiere della procreazione assistita per il futuro della fertilità” si parlarà domani, dalle 9 all’Una Hotel Versilia di Lido di Camaiore, con la direttrice del centro di Procreazione medicalmente assistita dell’ospedale “Versilia” Cristiana Parri come responsabile scientifica. Presenti i principali esperti della Regione e non solo, che si confronteranno per una giornata intera su una tematica sempre di grande importanza ed attualità. La segreteria scientifica sarà a cura di Stefano Barone, Domenico Caracciolo, Silvia Gazzi, Maria Elena Obino, Erika Rapalini e Francesca Ricci. "La procreazione assistita – si legge nel razionale dell’evento – rappresenta un tema di grande rilevanza sociale, etica e scientifica, che coinvolge numerosi aspetti della vita umana e della salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it
