Il fragile cessate il fuoco a Gaza e la nuova stretta israeliana sui prigionieri

Dalle 10 di questa mattina, ora locale (le 9 in Italia), la tregua nella Striscia di Gaza è tornata formalmente in vigore. Fonti militari israeliane hanno confermato al Times of Israel che il cessate il fuoco è stato ristabilito dopo una notte di bombardamenti intensi sull’enclave palestinese, condotti in risposta – secondo l’esercito – alle «ripetute violazioni» da parte di Hamas. Tra queste, l’uccisione di alcuni soldati israeliani a Rafah e il mancato rimpatrio dei corpi dei tredici ostagg i ancora nelle mani del movimento islamista. Martedì sera, a seguito dell’attacco di Hamas avvenuto in mattinata, le Forze di Difesa Israeliane (IDF), in coordinamento con l’Agenzia di Sicurezza Interna (ISA), hanno eseguito operazioni mirate contro decine di obiettivi del gruppo nella Striscia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il fragile cessate il fuoco a Gaza e la nuova stretta israeliana sui prigionieri

