Il fotovoltaico arricchisce di energia la casa di riposo

Padovaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa in queste settimane l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico della Casa di Riposo di Noventa Padovana, entrato ufficialmente in funzione nel mese di ottobre. Un intervento che segna un passo importante verso la sostenibilità ambientale e il contenimento dei costi energetici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

