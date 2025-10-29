Il Forno di Mario Tresoldi e Caffè del Caravaggio | quando la tradizione incontra l’eccellenza del caffè

Tradizione e innovazione si incontrano a Bergamo. Il Forno di Mario Tresoldi, nome storico dell’arte bianca bergamasca, continua il suo percorso di crescita e qualità con l’apertura del suo quarto punto vendita in città. Un’evoluzione continua, quella del forno artigianale, che punta sempre più in alto unendo prodotti da forno d’eccellenza a nuove esperienze di gusto. La novità? La collaborazione con Caffè del Caravaggio, uno dei marchi più innovativi e apprezzati del panorama italiano del caffè. Un nuovo punto vendita, una nuova esperienza. Situato in via Suardi 15, nel cuore di Bergamo, il nuovo locale non è solo una panetteria o pasticceria, ma un vero e proprio salotto del gusto, dove la giornata può iniziare con una colazione memorabile e concludersi con un aperitivo raffinato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

