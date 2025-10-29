il fabriano cerreto sorride male osimana e jesina

Un solo punto per le tre squadre di Eccellenza dall’ottava giornata di campionato. Risultati che lasciano più di qualche dubbio. L’unico punto l’ha preso domenica il Fabriano Cerreto a Tolentino, in una partita senza reti, "dopo una bella gara, con un primo tempo molto equilibrato - il commento di mister Del Bene -. Poi nel secondo abbiamo fatto veramente bene, ci è mancata la stoccata un paio di volte dove siamo arrivati a tu per tu con il portiere con Di Cato e Palmieri, ma non siamo riusciti a trovare il gol". Note negative invece per Osimana e Jesina. Dopo una sola settimana l’Osimana - orfana di Caruso e Alessandroni e con giocatori non al meglio fisicamente - saluta la vetta non sfatando il tabù di Montefano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

