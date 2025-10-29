Il principe Andrea deve uscire dal Royal Lodge di Windsor e dai radar dei media che da settimane lo sbattono in prima pagina gettando vergogna a palazzo e indignazione nel mondo. Ma come mai la famiglia reale ci sta mettendo così tanto a sbarazzarsi di lui dandogli uno sfratto sonoro? Le ragioni sono molteplici, ma al di là delle speculazioni, qualcosa si muove. Che le trattative tra il principe degli scandali sessuali ed il povero re, che detesta i conflitti, siano fitte da tempo è cosa nota. Al centro dell’accordo ci sarebbero la richiesta e la necessita di tenere Andrea nei radar di Windsor e Sarah Ferguson in una casa tutta sua. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Il duca di Pork, è così che Kate chiama il principe Andrea: è furiosa con lui, voleva andare lei a vivere al Royal Lodge e ora non lo vuole come vicino di casa"