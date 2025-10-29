Il dottor Antonio Cremonini devolve il ricavato del suo libro all’Associazione Angela Serra

Una passione per la fotografia, un profondo senso etico e il desiderio di essere solidale con la collettività hanno dato vita a “Voce alle immagini. Una fotografia, mille parole”, il nuovo libro del dottor Antonio Cremonini, medico chirurgo e specialista in odontoiatria, che da 45 anni esercita. 🔗 Leggi su Modenatoday.it