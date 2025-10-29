Il dono a scuola | un evento dedicato a celebrare la vita la generosità e la consapevolezza

Brindisireport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - L’istituto “F.L. Morvillo Falcone – M. Bassi” di Brindisi ospiterà, giovedì 30 ottobre 2025, un evento speciale dedicato a celebrare la vita, la generosità e la consapevolezza: l’inaugurazione del progetto “Il dono a scuola”, promosso in collaborazione con Asl Brindisi, Centro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

