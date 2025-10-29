Il dolore di Benjamin Mascolo | Abbiamo perso due figli prima di Athena

Modena, 29 ottobre 2025 - “ I genitori conoscono e vivono con i figli mai nati ”. Il cantante modenese  Benjamin Mascolo apre il cuore ai fan, rivelando il dramma vissuto con la moglie Greta Cuoghi, anche lei modenese, prima della nascita della loro primogenita Athena. E lo fa con un lungo e commovente post su Instagram. La gioia dell’arrivo della bambina non cancella il dolore per due aborti spontanei, esperienze che il cantante descrive con un’intensità rara per un personaggio pubblico. E spiega: “ L’amore che oggi provo per mia figlia nasce anche dalla paura di perderla ”. Benji, Greta e la nascita di Athena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

