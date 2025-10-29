Il distacco o il vantaggio che potrebbe avere Sinner su Alcaraz dopo Parigi | situazione stravolta

Jannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Parigi con la possibilità di tornare numero 1 del mondo, ma per balzare nuovamente in vetta al ranking ATP sarebbe servita una combinazione che fino a ieri sera appariva molto difficile: il fuoriclasse altoatesino avrebbe dovuto vincere il torneo e lo spagnolo Carlos Alcaraz non sarebbe dovuto andare oltre i quarti di finale. Non c’è stato bisogno di aspettare tanto: l’iberico è stato travolto dal britannico Cameron Norrie all’esordio sul cemento della capitale francese e così il nostro portacolori ha nelle mani il suo destino. Il 24enne si riprenderà lo status di numero 1 del mondo se dovesse riuscire a mettere le mani sul trofeo a La Defense Arena di Nanterre. 🔗 Leggi su Oasport.it

