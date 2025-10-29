Il difensore del Newcastle United Emil Krafth si dirige verso l’uscita a gennaio

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito da Bold via Campo, i giganti danesi dell’FC Copenhagen stanno prendendo di mira il terzino destro del Newcastle United Emil Krafth come acquisto chiave per la prossima finestra di mercato di gennaio. I campioni della Superliga sono alla ricerca di un nuovo terzino dopo una grave battuta d’arresto in difesa, con il terzino destro titolare Rodrigo Huescas indisponibile per il resto della stagione a causa di un grave infortunio al ginocchio. Con poche opzioni a disposizione, il Copenaghen sta ora preparando un approccio concreto per Krafth, che potrebbe essere aperto a una mossa in cerca di un tempo di gioco regolare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

