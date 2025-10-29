Il Difensore civico accoglie il ricorso di Soresi | Il Comune riveda la decisione e garantisca trasparenza
Il Difensore civico regionale dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso presentato da Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Piacenza, in merito al diniego opposto dal Comune alla richiesta di accesso agli atti della causa pendente tra l’Amministrazione comunale ed. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
