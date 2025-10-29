Il deputato Borrelli e la risposta a Rita De Crescenzo | Non le devo scuse è lei che dovrebbe chiedere perdono alla città di Napoli e alla nostra cultura

« Io chiedere scusa a Rita De Crescenzo? Ma scherziamo. È lei che dovrebbe chiedere scusa, e non solo a me. Deve scusarsi con la città, con il nostro territorio, con la nostra storia e con la nostra presenza culturale nel mondo. Il danno che sta provocando De Crescenzo a Napoli richiederà generazioni per essere riparato». A parlare è Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra, che dialogando con Open risponde così alla richiesta di scuse arrivata da Rita De Crescenzo durante l’intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La prima denuncia nel 2019. «Siamo cresciuti nello stesso quartiere, al Pallonetto di Santa Lucia», puntualizza Borrelli, che dal 2019 denuncia una serie di presunte irregolarità commesse dalla tiktoker napoletana. 🔗 Leggi su Open.online

