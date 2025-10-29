Il delitto Mattarella e l’omicidio di La Torre | quella targa rubata a Palermo e trovata a Torino che può collegare i mafiosi ai neri

Unisce Palermo a Torino, ma potrebbe collegare anche gli ambienti di Cosa Nostra a quelli dell'eversione nera, sullo sfondo dei delitti eccellenti. Nell'ultima inchiesta della Procura di Palermo sull'omicidio di Piersanti Mattarella si torna a parlare della targa usata per camuffare l'auto utilizzata dai killer dell'ex presidente della Sicilia. E che nell'originaria ipotesi investigativa avrebbe potuto legare la mafia al mondo del terrorismo di destra. Nella richiesta di arresto per l'ex prefetto Filippo Piritore, finito ai domiciliari con l'accusa di depistaggio, si dedica un paragrafo a questo pezzo di plastica rettangolare dato per disperso negli atti ufficiali e che invece è custodito ancora oggi all'ufficio corpi di reato del tribunale di Palermo.

