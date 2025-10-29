Il delitto Mattarella | cronaca di un depistaggio annunciato

L’8 gennaio 1980 c’è un’atmosfera tesa alla Camera dei deputati. Due agguati mortali in 48 ore, 4 vittime. Il Paese è stordito. Epifania nera a Palermo: omicidio del presidente della Regione, Piersanti Mattarella. Dopo due giorni, a Milano, un commando di terroristi spara e uccide tre poliziotti. I sentimenti di rabbia, dolore e smarrimento affollano l’aula di Montecitorio. Il ministro dell’Interno,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

