Il delitto di Garlasco e il finto garantismo della destra
Hanno suscitato comprensibile scalpore le parole pronunciate martedì sera dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a proposito del delitto di Garlasco e delle nuove indagini che adombrano la possibilità di una sentenza comprata, e dunque di un innocente in carcere da oltre dieci anni. Secondo il ministro «a un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi e di dire: signori, il tempo non è soltanto padre di verità, è anche padre di oblio; è difficilissimo dopo dieci, venti, trent’anni ricostruire una verità giudiziaria, lasciamola agli storici». Molte cose si potrebbero dire al riguardo, alcune le ha dette subito Matteo Renzi, forse finalmente pentito di avere creduto anche lui alla favola del Nordio garantista e liberale (i fedeli lettori di questa newsletter erano stati avvertiti per tempo). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il ministro della Giustizia commenta le inchieste parallele sul delitto di Garlasco: "Dopo 20-30 anni è difficile ricostruire una verità giudiziaria" Vai su Facebook
Le nuove analisi sul delitto di Garlasco potrebbero ribaltare la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: il lavoro della professoressa Cattaneo e gli esami su Andrea Sempio cambiano tuttI - X Vai su X
Delitto di Garlasco, semilibertà ad Alberto Stasi: le motivazioni della Cassazione - "Il Tribunale di sorveglianza, muovendo dal grave delitto commesso da Stasi, ha scrupolosamente analizzato le risultanze del trattamento, apprezzando, mediante argomentazioni analitiche, logiche ed ... Da tg24.sky.it
Delitto Garlasco, Venditti: sono distrutto, mai preso soldi - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Secondo video.sky.it
Garlasco, il mistero dei suicidi/ L’ex Carabiniere: “Non c’era nessun collegamento con Chiara Poggi” - A Storie Italiane si è tornati a parlare del delitto di Garlasco: un ex carabiniere nega l'esistenza di un mistero legato ai suicidi La trasmissione Storie Italiane – in onda tutte le mattine su Rai 1 ... Lo riporta ilsussidiario.net