Hanno suscitato comprensibile scalpore le parole pronunciate martedì sera dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a proposito del delitto di Garlasco e delle nuove indagini che adombrano la possibilità di una sentenza comprata, e dunque di un innocente in carcere da oltre dieci anni. Secondo il ministro «a un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi e di dire: signori, il tempo non è soltanto padre di verità, è anche padre di oblio; è difficilissimo dopo dieci, venti, trent’anni ricostruire una verità giudiziaria, lasciamola agli storici». Molte cose si potrebbero dire al riguardo, alcune le ha dette subito Matteo Renzi, forse finalmente pentito di avere creduto anche lui alla favola del Nordio garantista e liberale (i fedeli lettori di questa newsletter erano stati avvertiti per tempo). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il delitto di Garlasco, e il finto garantismo della destra