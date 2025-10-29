M elbourne, 29 ott. (askanews) – Il cuore italiano di Melbourne batte come non mai. E quest’anno si è fatto sentire fino ai margini dei Carlton Gardens, tra il profumo di pasta fresca e la musica dal vivo che usciva dal Royal Exhibition Building. Oltre 130mila persone in due giorni: un record per la Festa Italiana & Expo 2025, che ha trasformato un evento comunitario in una festa di città, aperta, curiosa, piena di accenti diversi e di voglia di stare insieme. Leggi anche › Al lavoro con. Rossella Menegazzo responsabile culturale all’Expo di Osaka Dietro la regia c’è il Co.As.It di Melbourne, il Comitato assistenza italiani fondato sessant’anni fa per dare supporto alla Comunità italiana, e che ha costruito nel tempo una macchina perfetta: oltre 200 espositori, un investimento da 2 milioni di dollari, cinquanta stand gastronomici, concerti jazz, tra cui quello di Rita Marcotulli, mostre, competizioni culinarie e spazi per famiglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cuore italiano di Melbourne batte come non mai. E quest'anno si è fatto sentire fino ai margini dei Carlton Gardens, tra il profumo di pasta fresca e la musica dal vivo che usciva dal Royal Exhibition Building