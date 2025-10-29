Il Consorzio di Bonifica del Gargano sul trasferimento di sede | Una scelta trasparente e condivisa

Foggiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In riferimento alla manifestazione sindacale del 28 ottobre u.s. e ai successivi articoli di stampa, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ritiene doveroso fornire alcune precisazioni.Il trasferimento della sede operativa a Cagnano Varano e la contestuale implementazione della sede legale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il Consorzio di Bonifica del Gargano sul trasferimento di sede: "Una scelta trasparente e condivisa" - La replica del Consorzio, dopo la manifestazione sindacale del 28 ottobre scorso di sindacati e dipendenti, contro lo spostamento della sede da Foggia a Cagnano Varano ... Secondo foggiatoday.it

consorzio bonifica gargano trasferimentoGARGANO Foggia, protesta dei lavoratori del Consorzio di Bonifica del Gargano: “No allo spostamento a Cagnano Varano” - I dipendenti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, insieme ai sindacati Fai Cisl e Flai Cgil, si so ... Si legge su statoquotidiano.it

consorzio bonifica gargano trasferimentoNo allo spostamento del Consorzio di Bonifica del Gargano, la protesta di dipendenti e sindacati: "Decisione ingiustificata" - Lavoratori e sindacati sotto la Prefettura per ribadire la propria contrarietà al trasferimento della sede a Cagnano Varano: "Decisione imposta e senza confronto, il Prefetto intervenga" ... foggiatoday.it scrive

