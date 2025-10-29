Il Consorzio di Bonifica del Gargano sul trasferimento di sede | Una scelta trasparente e condivisa

In riferimento alla manifestazione sindacale del 28 ottobre u.s. e ai successivi articoli di stampa, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ritiene doveroso fornire alcune precisazioni.Il trasferimento della sede operativa a Cagnano Varano e la contestuale implementazione della sede legale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

