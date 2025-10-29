Il confronto tra Ciro Gianmarco e Cristina oggi a Uomini e Donne | cosa accadrà nella puntata del 29 ottobre

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrà in onda oggi, a poche ore dal momento in cui è stato registrato, il confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara a Uomini e Donne. Meno di un giorno dopo la registrazione del 28 ottobre, la redazione del dating show condotto da Maria De Filippi ha deciso di trasmettere quanto accaduto in studio, probabilmente per evitare nuovi aggiornamenti o colpi di scena. Ecco che cosa vedremo nella puntata in onda oggi, 29 ottobre, su Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

