Il Comune premia Antonio Lieto per l' attività scientifica e l' impegno culturale per la comunità
Il consiglio comunale, svoltosi ieri sera a Casapulla, in sessione straordinaria ha visto, prima dell'avvio dei lavori, l'amministrazione comunale esprimere un gesto di riconoscenza nei confronti del concittadino Antonio Lieto, conferendogli un piccolo riconoscimento per la sua attività. 🔗 Leggi su Casertanews.it
