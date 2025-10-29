Il Comune premia Antonio Lieto per l' attività scientifica e l' impegno culturale per la comunità

Casertanews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale, svoltosi ieri sera a Casapulla, in sessione straordinaria ha visto, prima dell'avvio dei lavori, l'amministrazione comunale esprimere un gesto di riconoscenza nei confronti del concittadino Antonio Lieto, conferendogli un piccolo riconoscimento per la sua attività. 🔗 Leggi su Casertanews.it

