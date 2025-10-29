Il Comune di Cerignola attiva un conto corrente per Gaza | un piccolo contributo per la ricostruzione
L’amministrazione comunale di Cerignola ha attivato un conto corrente per la raccolta di fondi a sostegno di misure di solidarietà nei confronti della popolazione di Gaza. Chiunque, dal cittadino privato alle imprese, potrà partecipare con un contributo e le risorse saranno destinate a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
