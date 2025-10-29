Il completo sartoriale più glamour arriva dal menswear Sulle orme di Isabella Rossellini Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman
I nedite uniformi fashion. Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, Isabella Rossellini ha fatto una dichiarazione di stile che non è passata inosservata. Seduta sull’ormai iconico sgabello del programma di Francesca Fagnani, la celebre attrice italiana ha rilanciato una tendenza mai davvero passata: il tailleur con cravatta. Isabella Rossellini e Kasia Smutniak tra stampe floreali e estetica Déco alla Festa del Cinema di Roma X A lungo appannaggio esclusivo del guardaroba maschile, negli ultimi anni il completo sartoriale, dal design rigoroso e dalla vestibilità oversize, ha conquistato il cuore (e l’armadio) di fashioniste di ogni età. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
La cantante si è esibita durante una delle ultime puntate domenicali di Amici25 con indosso una versione fluida e scenografica del classico completo sartoriale Vai su Facebook
La star dei BTS è arrivata in un abito sartoriale dall'eleganza prettamente cinematografica - X Vai su X
Completo sartoriale: guida a 360° sull'abito elegante che adesso spopola (anche) tra i giovani - Non sappiamo se questo feeling tra sartorialità e giovani sia conseguente alla notizia dell'acquisizione da parte di ... Riporta vanityfair.it