Il Como vola alto | 3-1 al Verona e profumo d' Europa
Serdar replica all'iniziale vantaggio di Douvikas, poi Posch e Vojvoda firmano la vittoria COMO - Il Como torna al successo, l'Hellas Verona resta ancora a secco. I ragazzi di mister Cesc Fabregas superano 3-1 i gialloblù al Sinigaglia: decidono i gol di Douvikas, Posch e Vojvoda. I padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Prima di volare in Sardegna con il nuovo film di Riccardo Milani (da venerdì!), STASERA dalle 20:00 ci immergiamo nei mari di tutto il mondo con Ocean Film Festival Italia!! COMO - Ocean Film Festival World Tour Italia biglietti acquistabili SOLO ONLINE h Vai su Facebook
Milan-Como si giocherà in Australia: il calcio italiano vola a Perth per un affare da 12 milioni https://f.mtr.cool/ehoakaoiih #milan #economymagazine - X Vai su X
Il Como vola alto: 3-1 al Verona e profumo d'Europa - 1 i gialloblù al Sinigaglia: decidono i gol di Douvikas, Posch e Vojvoda. Segnala laprovinciacr.it
Il Como supera il Verona 3-1 e irrompe in zona Champions - Al Sinigaglia vittoria di forza per la squadra di Fabregas, che vola in classifica: nel primo tempo botta e risposta Douvikas- Si legge su corrieredellosport.it
Vola alto. Como, continua a stupire - Nessuno parli a Cesc Fabregas di partita piu` facile oggi pomeriggio di quella che lo attende sabato a Napoli. Riporta laprovinciadicomo.it