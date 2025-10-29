Il Como continua a correre e sognare anche sotto la pioggia | 3-1 al Verona

Il Como vince contro il Verona per 3-1, non è stata un a partita facile per gli azzurri, che l'hanno risolta con fatica sotto la pioggia battente. Il gol del vantaggio di Douvikas all'inizio, aveva illuso i lariani, verso una partita facile, ma non è stato così, dopo il gol di Serdar, i veneti sono andati più volti vicini al vantaggio, ma il Como ha chiuso i conti nel secondo tempo con Posch e Vojvoda. Diversi cambiamenti nelle due formazioni rispetto l'ultima uscite, Fabregas lancia Posch, Diao e Kunh dal primo minuto, Zanetti lascia Sarr in panchina e prima di entrare in campo, sostituisce Akpa Akpro, con Serdar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

