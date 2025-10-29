Il Como batte il Verona 3-1 bella prova dei lariani al Sinigaglia
Al Como sono bastasti solo 9 minuti per passare avanti con un gran gol di testa di Douvikas su assist di Alex Valle. Tuttavia il Verona, dopo una incomprensione di gioco tra Butez e Caqueret, è andato il gol al 25 grazie a Serdar. Nuovi brividi lariani per una bella occasione di Nico Paz, ma il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
