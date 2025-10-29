Il Como batte il Verona 3-1 bella prova dei lariani al Sinigaglia

Quicomo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Como sono bastasti solo 9 minuti per passare avanti con un gran gol di testa di Douvikas su assist di Alex Valle. Tuttavia il Verona, dopo una incomprensione di gioco tra Butez e Caqueret, è andato il gol al 25 grazie a Serdar. Nuovi brividi lariani per una bella occasione di Nico Paz, ma il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

como batte verona 3Como-Verona risultato 3-1: gol di Douvikas, Serdar, Posch e Vojvoda. Fabregas è nei quartieri alti - Settimo risultato utile consecutivo (otto contando anche la Coppa Italia) per il Como, che batte 3- Si legge su corriere.it

como batte verona 3Il Como batte il Verona 3-1, bella prova dei lariani al Sinigaglia - Al Como sono bastasti solo 9 minuti per passare avanti con un gran gol di testa di Douvikas su assist di Alex Valle. Lo riporta quicomo.it

como batte verona 3Il Como continua a correre e sognare anche sotto la pioggia: 3-1 al Verona - 1, non è stata un a partita facile per gli azzurri, che l'hanno risolta con fatica sotto la pioggia battente. Lo riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Como Batte Verona 3