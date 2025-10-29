Il Commissario Montalbano – La rete di protezione stasera su Rai 1 | tutte le informazioni sull’episodio
Il Commissario Montalbano – La rete di protezione stasera su Rai 1: trama, cast e streaming. Nuovo appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano: questa sera, 29 ottobre 2025, va in onda l’episodio La rete di protezione. Torna dunque il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, per nuove imperdibili avventure. La puntata di stasera, tratta come sempre dai romanzi di Andrea Camilleri, è andata in onda per la prima volta nel 2020. Ma qual è la trama e il cast? Appuntamento stasera su Rai 1 a partire dalle 21.30. Trama. Montalbano riceve la visita dell’ingegner Sabatello che gli porta alcuni filmini girati per sei anni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. 🔗 Leggi su Tpi.it
