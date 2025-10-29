Il colonnello Vucetich presenta il libro ‘Contro i giganti’
Massimiliano Vucetich, colonnello in congedo dei carabinieri, per 20 anni coordinatore della sezione del Nucleo Investigativo di Roma, specializzato nella lotta contro i reati a danno della pubblica amministrazione, è l’autore del libro ‘ Contro i giganti ’ (Paper First) che viene presentato oggi alle ore 18, nella biblioteca comunale ‘Santori’. Vucetich, da un anno, è consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori e, tra le indagini maggiori di cui si è occupato e che racconta nel libro, figurano quelle su Calciopoli, sulla P3, sulla sanità romana (Lady Asl) e sulla Consip e altre importanti e clamorose indagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
