La divinità laica del Vecchio Continente, Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea si materializza a Firenze tra i banchi del Mercato di Sant'Ambrogio, tempio profano dei salumi e delle verdure. Immaginate la scena: la ex avvocatessa di lusso, con il suo tailleur da 5.000 euro e l'aria di chi ha appena sfogliato un bilancio da trilioni, si aggira tra pomodori e formaggini, dispensando perle di saggezza ai venditori attoniti. «Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente», confessa con quel sorriso da spot pubblicitario, «sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il cetriolone di Lagarde, la presidente della Bce scopre al mercato che i prezzi (per colpa sua) sono alti...

