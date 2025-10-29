Il Cesena torna finalmente a vincere in casa Shpendi e Berti brillano vetta ad un punto
CESENA 2 CARRARESE 1 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini; Adamo (30' st Guidi), Berti (41' st Arrigoni), Francesconi, Bastoni ( 17' st Castagnetti), Frabotta; Diao (17' st Blesa), Shpendi (41' st Olivieri). A disp.: Fontana, Ferretti, Amoran, Mangraviti, Celia, Bertaccini, Ciervo. All.: M. Mignani. CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Ruggeri (13' st Zanon), Imperiale; Bouah, Schiavi (34' st Rubino), Zuelli, Melegoni, Belloni (dal 26 st Cicconi); Distefano (13 st Torregrossa), Abiuso (1' st Finotto). A disp.: Fiorillo, Salamon, Oliana, Bozhahaj, Arena, Sekulov, Accornero. All.: A. Calabro.
